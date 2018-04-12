«Луч» победил на выезде и вышел из зоны вылета

Игра с самого начала проходила под диктовку нашей команды, однако счет в матче открыли хозяева: на 4-ой минуте Андрей Панюков точным пасом вывел Николая Прудникова один на один с Дмитрием Абакумовым, и нападающий свой шанс не упустил, мощно пробив верхом — 1:0. «Тигры» отыгрались довольно быстро: на 22-ой минуте после подачи углового мяч отскочил от защитников «Зенита», и Ишхан Гелоян с ходу пробил в нижний угол с линии штрафной — 1:1. Он же в итоге стал главным героем встречи, забив второй гол в сутолоке у ворот за 5 минут до финального свистка.