Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Поклонники заподозрили Елену Летучую в беременности
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
СМИ: на Западе заявили, что Турция и РФ могут уничтожить НАТО
Серябкина забыла надеть белье под мокрую майку
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
04:41 (мск), источник: ДЕЙТА

«Луч» победил на выезде и вышел из зоны вылета

Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» одержал гостевую победу в очередном туре ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2017/2018 над «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга, сообщает DEITA. RU.

На главной арене стадиона «Луч-Энергия» обыграл со счетом 2:1 местный «Зенит-2» и в результате покинул «зону вылета», опередив на одно очко нижегородский «Олимпиец» и «Ротор-Волгоград».

Игра с самого начала проходила под диктовку нашей команды, однако счет в матче открыли хозяева: на 4-ой минуте Андрей Панюков точным пасом вывел Николая Прудникова один на один с Дмитрием Абакумовым, и нападающий свой шанс не упустил, мощно пробив верхом — 1:0. «Тигры» отыгрались довольно быстро: на 22-ой минуте после подачи углового мяч отскочил от защитников «Зенита», и Ишхан Гелоян с ходу пробил в нижний угол с линии штрафной — 1:1. Он же в итоге стал главным героем встречи, забив второй гол в сутолоке у ворот за 5 минут до финального свистка.

Как рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян: «Первый гол в наши ворота был забит в результате нашей грубой ошибки в опорной зоне. Но тем не менее гол явился следствием индивидуального мастерства игроков “Зенита-2”. Думаю, данный гол сослужил нам хорошую службу. Мы сразу мобилизовались, а вот на настрой “Зенита-2” это скорее всего произвело обратное влияние».


Следующую игру в рамках ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ «Луч-Энергия» проведет 15 апреля в Воронеже против аутсайдера чемпионата местного «Факела».

Дмитрий Санников.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Невиданный доселе способ парковки придумали владивостокцы
Бойцы Приморья отличились в самом жестком разделе кикбоксинга
В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
Владимир Путин обеспокоен обстановкой в мире
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
СМИ: Мэй готова присоединиться к военным действиям против Сирии
Юлия Скрипаль отказалась от помощи сестры и посольства
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь