«Луч» победил на выезде и вышел из зоны вылета
Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» одержал гостевую победу в очередном туре
Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» одержал гостевую победу в очередном туре
На главной арене стадиона «Луч-Энергия» обыграл со счетом 2:1 местный «Зенит-2» и в результате покинул «зону вылета», опередив на одно очко нижегородский «Олимпиец» и «Ротор-Волгоград».
Игра с самого начала проходила под диктовку нашей команды, однако счет в матче открыли хозяева: на 4-ой минуте Андрей Панюков точным пасом вывел Николая Прудникова один на один с Дмитрием Абакумовым, и нападающий свой шанс не упустил, мощно пробив верхом — 1:0. «Тигры» отыгрались довольно быстро: на 22-ой минуте после подачи углового мяч отскочил от защитников «Зенита», и Ишхан Гелоян с ходу пробил в нижний угол с линии штрафной — 1:1. Он же в итоге стал главным героем встречи, забив второй гол в сутолоке у ворот за 5 минут до финального свистка.
Следующую игру в рамках
Дмитрий Санников.
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