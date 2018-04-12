Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
5 ленивых завтраков для школьников
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
10Самые живописные мосты мира
06:21 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы недовольны состоянием второстепенных улиц

В Красноярске нужно реконструировать полсотни улиц, но с наступлением тепла дорожники взялись только за три. Почему администрация города решила не спешить?

Источник: Вести - Красноярск

Проспект Котельникова — северные ворота Красноярска. Именно здесь поедут из аэропорта гости Универсиады. Эта дорога сейчас ровная, как спина верблюда. Кроме волнистой траектории, красноярцев беспокоят глубокие ямы и разливные лужи. К слову, участок находится на территории Емельяновского района. У красноярских властей своих забот хватает. До конца осени нужно привести в порядок 49 улиц. Чтобы город не парализовали пробки, ремонт разбит на несколько этапов.

«Сейчас уже производятся работы на Калинина, Свердловской, Шахтёров. На следующей неделе выходим на Центральный район — поперечные улицы», — сообщил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.

Также нужно обновить такие крупные магистрали, как улицы Ленина, Взлётная, 78-й Добровольческой бригады, Копылова и Киренского. На Партизана Железняка и Белинского подрядчику придётся переделать бордюр, для этого также нужно вскрывать дорожное полотно и отнять у автомобилей целую полосу.


Ещё в этом году отремонтируют 94 межквартальных проезда. Если ваш дом не попал в этот перечень, нужно сообщать в районную администрацию. Асфальт в этом году уже не положат, но засыплют ямы щебнем или гравием. Неидеальное покрытие, но за днище машины до наступления зимы можно не волноваться.

Влиять на ремонт и крупных улиц также смогут горожане. Объекты разбили на семь территориальных групп. Красноярцам можно записаться в любую, пройти обучение у дорожников и контролировать ход освоения федеральных денег. На дорожную реконструкцию в этом году выделен миллиард рублей.

Роман РЫКОВ.

Во время загрузки произошла ошибка.




Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Страсть к подглядыванию: видеокамера в душе подвела тюменца под Уголовный кодекс
Российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
Бизнесмена обвинили в хищении 37 млрд рублей из 9 банков
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
СМИ: Мэй готова присоединиться к военным действиям против Сирии
Юлия Скрипаль отказалась от помощи сестры и посольства
Глава ЦРУ объявил об ужесточении политики в отношении России
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь