Красноярцы недовольны состоянием второстепенных улиц

Источник: Вести - Красноярск

Проспект Котельникова — северные ворота Красноярска. Именно здесь поедут из аэропорта гости Универсиады. Эта дорога сейчас ровная, как спина верблюда. Кроме волнистой траектории, красноярцев беспокоят глубокие ямы и разливные лужи. К слову, участок находится на территории Емельяновского района. У красноярских властей своих забот хватает. До конца осени нужно привести в порядок 49 улиц. Чтобы город не парализовали пробки, ремонт разбит на несколько этапов.



«Сейчас уже производятся работы на Калинина, Свердловской, Шахтёров. На следующей неделе выходим на Центральный район — поперечные улицы», — сообщил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.

Также нужно обновить такие крупные магистрали, как улицы Ленина, Взлётная, 78-й Добровольческой бригады, Копылова и Киренского. На Партизана Железняка и Белинского подрядчику придётся переделать бордюр, для этого также нужно вскрывать дорожное полотно и отнять у автомобилей целую полосу.



Ещё в этом году отремонтируют 94 межквартальных проезда. Если ваш дом не попал в этот перечень, нужно сообщать в районную администрацию. Асфальт в этом году уже не положат, но засыплют ямы щебнем или гравием. Неидеальное покрытие, но за днище машины до наступления зимы можно не волноваться.



Влиять на ремонт и крупных улиц также смогут горожане. Объекты разбили на семь территориальных групп. Красноярцам можно записаться в любую, пройти обучение у дорожников и контролировать ход освоения федеральных денег. На дорожную реконструкцию в этом году выделен миллиард рублей.



Роман РЫКОВ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Nq3Dg73fuwI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.