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06:07 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярск привезли испорченный корм для животных

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю установлен факт поступления в г. Красноярск из Амурской области 68 тонн шрота соевого. У корма были нарушены ветеринарно-санитарные требования.

В ходе ветеринарного осмотра, было установлено, что у корма несоответствие даты выработки шрота, указанной на маркировке изготовителя, нанесенной на мешкотару и ветеринарном свидетельстве формы № 3, рассказали в пресс-службе ведомства.

Продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. Решение о порядке дальнейшего использования шрота соевого будет принято Управлением Россельхознадзора после подтверждения его безопасности в ветеринарно-санитарном отношении.

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