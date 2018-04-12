В Красноярск привезли испорченный корм для животных
Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю установлен факт поступления в г. Красноярск из Амурской области 68 тонн шрота соевого. У корма были нарушены
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Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю установлен факт поступления в г. Красноярск из Амурской области 68 тонн шрота соевого. У корма были нарушены
В ходе ветеринарного осмотра, было установлено, что у корма несоответствие даты выработки шрота, указанной на маркировке изготовителя, нанесенной на мешкотару и ветеринарном свидетельстве формы № 3, рассказали в
Продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. Решение о порядке дальнейшего использования шрота соевого будет принято Управлением Россельхознадзора после подтверждения его безопасности в
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