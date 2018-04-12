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06:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Большинство опрошенных жителей Хабаровска верят в инопланетян и хотят в космос

В краевой столице провели опрос ко Дню космонавтики.

Хабаровские активисты Общероссийского народного фронта вместе с социологами Дальневосточного института управления РАНХиГС провели в краевом центре соцопрос на тему космоса. Горожане отвечали на вопросы через группу в WhatsApp с 7 по 11 апреля. Респондентами стали 263 жителя Хабаровска. Оказалось, что более 50% из них верят в существование инопланетян и хотят улететь с Земли, сообщает портал «Губерния».

Об итогах опроса ко Дню космонавтики рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией ДВИУ РАНХиГС Юрий Березутский.

«В опросе мы затрагивали как серьезные темы, так и шуточные. Например, 57,8% респондентов уверены, что инопланетяне существуют, а еще 59,7% хотят покинуть родную планету, улетев в космос. Результаты опроса свидетельствуют об интересе к теме космоса — горожане показали хорошие знания в этой области. Абсолютное большинство опрошенных (а это 92,4%) на вопрос о том, кто был первым космонавтом в мире, ответили правильно — Юрий Гагарин. Только единицы указали в ответе собак Белку и Стрелку, космонавта Алексея Леонова и Нила Армстронга», — рассказал Юрий Березутский.

Также собеседник сообщил, что 13,3% хабаровчан хотели ли бы обосноваться на Луне.

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Большинство опрошенных жителей Хабаровска верят в инопланетян и хотят в космос
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