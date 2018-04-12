В Красноярске могут отменить два автобусных маршрута
Жители Красноярска могут лишиться сразу двух автобусных маршрутов. Это касается 89-го, который ездил от ДК Кировский через Коммунальный мост до посёлка Таймыр, и № 79 — он двигался от ДК Кировский до микрорайона Северный также через Коммунальный мост.
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