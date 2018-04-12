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06:03 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске могут отменить два автобусных маршрута

Жители Красноярска могут лишиться сразу двух автобусных маршрутов. Это касается 89-го, который ездил от ДК Кировский через Коммунальный мост до посёлка Таймыр, и № 79 — он двигался от ДК Кировский до микрорайона Северный также через Коммунальный мост.

Источник: Вести - Красноярск

По заявлению руководителя департамента транспорта, подрядчик постоянно нарушал договорные условия. Автобусы по данным маршрутам будут действовать до 29 апреля включительно.

«Будем смотреть корреспонденции перевозок, если где-то пассажиры не смогут свободно перемещаться, будут добавляться единицы на параллельные маршруты. Граждане не пострадают», — сообщил руководитель департамента транспорта города Красноярска Дмитрий Петров.


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