Новая школа в Зеледееве начнёт работу в сентябре 2019-го

Больше 60-ти детей были отправлены на каникулы. Как школьники будут учиться, пока не будет возведено новое здание, станет известно в конце недели.



«Начало строительства новой школы планировалось в 2019 году, но учитывая сложившиеся обстоятельства, министерство инициирует перенос денег. Можно с уверенностью сказать, что во второй половине года стройка будет начата», — сообщила начальник отдела министерства образования Красноярского края Лариса Климова.





