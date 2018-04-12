Новая школа в Зеледееве начнёт работу в сентябре 2019-го
Новой школе в Зеледееве — быть. В министерстве образования сообщили: здание распахнёт двери для учеников в сентябре 2019-го. Напомним, посёлок в Емельяновском районе остался без учебного учреждения. Школу срочно потребовала закрыть прокуратура: ветхое строение могло рухнуть в любую минуту.
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