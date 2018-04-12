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06:02 (мск), источник: Вести - Красноярск

Новая школа в Зеледееве начнёт работу в сентябре 2019-го

Новой школе в Зеледееве — быть. В министерстве образования сообщили: здание распахнёт двери для учеников в сентябре 2019-го. Напомним, посёлок в Емельяновском районе остался без учебного учреждения. Школу срочно потребовала закрыть прокуратура: ветхое строение могло рухнуть в любую минуту.

Источник: Вести - Красноярск

Больше 60-ти детей были отправлены на каникулы. Как школьники будут учиться, пока не будет возведено новое здание, станет известно в конце недели.

«Начало строительства новой школы планировалось в 2019 году, но учитывая сложившиеся обстоятельства, министерство инициирует перенос денег. Можно с уверенностью сказать, что во второй половине года стройка будет начата», — сообщила начальник отдела министерства образования Красноярского края Лариса Климова.


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