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07:11 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске судебные приставы опечатали кинотеатр «Первомайский»

Эксплуатация здания прекращена по решению суда.

Источник: Аргументы и факты

Накануне, 11 апреля, судебные приставы опечатали по решению суда здание кинотеатра «Первомайский», который только в начале года начал работу после многолетней реконструкции.

Директор ООО «Кинопрокат Омск Плюс» — данная компания занималась реконструкцией кинотеатра на условиях концессии — Дмитрий Савельев выложил на своей странице в Facebook фотографии опечатанного здания.

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«Эксплуатация здания кинотеатра “Первомайский” приостановлена по решению Советского районного суда № 2−1339/2018 от 10.04.2018 до рассмотрения спора по существу по гражданскому делу по иску прокурора САО г. Омска», — говорится в сообщении от приставов на двери опечатанного учреждения.

Омской мэрии и ООО «Кинопрокат Омск Плюс» предстоит в суде разобраться, что делать с кинотеатром. Городская администрация считает, что компания, которая занималась реконструкцией, не выполнила условия соглашения и отклонилась от параметров реконструкции, в частности вместо одного здания было построено два, так же была сделана надстройка над старым зданием. В свою очередь ООО «Кинопрокат Омск Плюс» вложило в строительство около 600 млн рублей и руководство не понимает, почему нарушения обнаружены только сейчас, когда реконструкцию закончили, хотя представители мэрии не раз были на стройке.

Отметим, что предварительное слушание по делу, по информации «Нового Омска», назначено на 27 апреля.

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