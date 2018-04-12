В Омске судебные приставы опечатали кинотеатр «Первомайский»

«Эксплуатация здания кинотеатра “Первомайский” приостановлена по решению Советского районного суда № 2−1339/2018 от 10.04.2018 до рассмотрения спора по существу по гражданскому делу по иску прокурора САО г. Омска», — говорится в сообщении от приставов на двери опечатанного учреждения.

Омской мэрии и ООО «Кинопрокат Омск Плюс» предстоит в суде разобраться, что делать с кинотеатром. Городская администрация считает, что компания, которая занималась реконструкцией, не выполнила условия соглашения и отклонилась от параметров реконструкции, в частности вместо одного здания было построено два, так же была сделана надстройка над старым зданием. В свою очередь ООО «Кинопрокат Омск Плюс» вложило в строительство около 600 млн рублей и руководство не понимает, почему нарушения обнаружены только сейчас, когда реконструкцию закончили, хотя представители мэрии не раз были на стройке.