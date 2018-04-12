Тысячи хабаровчан устремились за цыпленком из KFC

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске открылась первая точка международной сети фаст-фуда KFC. Информация о строительстве популярного кафе появились еще год назад и вот, наконец, поклонники жареного цыпленка из Кентукки дождались открытия. В первые дни работы хабаровчане массово устремились попробовать брендовую курицу -они готовы отстоять огромную очередь и ждать свой заказ более 40 минут. Сотрудники старались справиться с нахлынувшей волной — за день здесь побывало более тысячи посетителей.

— Такой поток здесь с самого утра — с 8 и до самого закрытия, тысячи посетителей приходят. Мы начали работать даже за день до официального открытия. Кстати, нас отправили на месяц из Владивостока для того, чтобы обучить здешний персонал, всего 5 человек, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудница заведения Екатерина Половникова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QApAK1AjLAM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже дойти до кафе 11 апреля трудно — масса лавирующих людей, забитая машинами стоянка и пробка на выезде. Внутри — яблоку негде упасть: все столики заняты, попробовать же свой заказ люди уходили в находящийся рядом ТЦ «Магазины Радости».