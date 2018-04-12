Тысячи хабаровчан устремились за цыпленком из KFC
Жители города штурмуют открывшийся брендовый общепит.
Жители города штурмуют открывшийся брендовый общепит.
В Хабаровске открылась первая точка международной сети
— Такой поток здесь с самого утра — с 8 и до самого закрытия, тысячи посетителей приходят. Мы начали работать даже за день до официального открытия. Кстати, нас отправили на месяц из Владивостока для того, чтобы обучить здешний персонал, всего 5 человек, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудница заведения Екатерина Половникова.
Даже дойти до кафе 11 апреля трудно — масса лавирующих людей, забитая машинами стоянка и пробка на выезде. Внутри — яблоку негде упасть: все столики заняты, попробовать же свой заказ люди уходили в находящийся рядом ТЦ «Магазины Радости».
— Рада, что в Хабаровске
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