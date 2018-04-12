С 15 апреля в Кузбассе начнет действовать противопожарный режим
Действие режима продлится до 15 июня.
Действие режима продлится до 15 июня.
С 15 апреля в Кемеровской области начнет действовать особый противопожарный режим.
Как сообщает
Ежегодно после схода снега на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока появляются очаги природных пожаров. Практически всегда причиной являются пал растительности и профилактические отжиги.
В период действия особого противопожарного режима запрещаются
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