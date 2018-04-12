С 15 апреля в Кузбассе начнет действовать противопожарный режим

С 15 апреля в Кемеровской области начнет действовать особый противопожарный режим.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кузбассу, во время действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, а также штрафные санкции за их нарушение. С населением проводится предупредительная работа.

Ежегодно после схода снега на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока появляются очаги природных пожаров. Практически всегда причиной являются пал растительности и профилактические отжиги.