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05:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

С 15 апреля в Кузбассе начнет действовать противопожарный режим

Действие режима продлится до 15 июня.

С 15 апреля в Кемеровской области начнет действовать особый противопожарный режим.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кузбассу, во время действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, а также штрафные санкции за их нарушение. С населением проводится предупредительная работа.

Ежегодно после схода снега на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока появляются очаги природных пожаров. Практически всегда причиной являются пал растительности и профилактические отжиги.

В период действия особого противопожарного режима запрещаются какие-либо пожароопасные работы. В частности, нельзя устраивать свалки горючих отходов на территории садовых обществ, огороднических и дачных объединений, загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами вблизи жилых домов и других построек.

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