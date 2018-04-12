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07:24 (мск), источник: Восток Медиа

Строительство нового моста началось в Приморье

В Надеждинском районе началось строительство моста через реку Первая речка. В прошлом году во время паводка переправа получила сильные повреждения и стала непригодной для передвижения транспорта, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Источник: Восток Медиа

Генеральным подрядчиком работ здесь выступает АО «Примавтодор». Как сообщили в предприятии, длина нового мостового сооружения составит 96 метров.

«Новый мост будет состоять из четырёх пролётных строений, длина каждой опоры — 24 метра. Строительство проводится с расчётом на пропуск большего объёма воды. В настоящий момент готовится временный объезд, далее строители приступят к демонтажу повреждённого моста», — добавили в «Примавтодоре».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в августе прошлого года в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края — Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский и Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Стихия разрушила 45 участков автодорог, что нарушило транспортное сообщение с 11 населёнными пунктами. В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013−2020 годы, на восстановительные работы из бюджета выделили 357 миллионов рублей.

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