Красноярцы недовольны парковкой у нового терминала аэропорта

Источник: Вести - Красноярск

Нелестных слов о парковке у аэропорта «Красноярск» в интернете много. Правда ли, что новый терминал столь же красив, сколько и неудобен? Проверим на себе. Александр согласился помочь нам в небольшом эксперименте. Его мы провожаем на рейс.



У аэропорта шесть зон парковки, разной ценовой категории. Расположение наш водитель не знает, а указателей нет. Подъезжает прямо к терминалу и только здесь замечает: после бесплатных 10 минут придётся заплатить 1000 рублей. Въезжаем в другую зону — чуть подальше от здания. Здесь мы заплатим не 1000 рублей, а 200 или 300, но даже их платить не хочется. У нас 10 минут бесплатного времени — поторопимся. Для наглядности используем секундомер. Бодрым шагом идём к терминалу. Больше времени отнимает зона досмотра. Вот уже и прощаться некогда, бегом назад. В 10 минут еле уложились.



Больше 10 минут здесь стоят 200 рублей. А если замешкаетесь или запутаетесь, то сразу в двух зонах рискуете раскошелиться на 1000. Есть площадка, где бесплатного времени нет вообще, а час 300 рублей. Для инвалидов — бесплатно. Администрация аэропорта с секундомером тоже ходила. Уверены: 10 минут хватает. «В настоящее время 93% людей, которые приезжают к нам на парковку, укладываются в бесплатный период 10 минут. И только 7% платят за парковку», — сказал пресс-секретарь аэропорта «Красноярск» Никита Палеха.