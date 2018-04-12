Гранты РЖД получит 21 студент ИрГУПСа
На разработку выпускных квалификационных работ студенты Иркутского государственного университета путей сообщения получат 21 грант в 2018 году.
На разработку выпускных квалификационных работ студенты Иркутского государственного университета путей сообщения получат 21 грант в 2018 году.
На разработку выпускных квалификационных работ студенты Иркутского государственного университета путей сообщения получат 21 грант в 2018 году. Темы дипломных работ определило ОАО «РЖД». Как сообщает 12 апреля
Напомним, грант присваивается студентам, обучающимся по итогам промежуточной аттестации на хорошо и отлично в течение не менее двух семестров подряд, предшествующих гранту. Студент должен принимать активное участие в
Гранты студентам железнодорожных вузов России ОАО «РЖД» присуждает ежегодно. Размер гранта составляет 49 тыс. рублей. Это делается для повышения качества подготовки специалистов, материального поощрения
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