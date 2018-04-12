Гранты РЖД получит 21 студент ИрГУПСа

На разработку выпускных квалификационных работ студенты Иркутского государственного университета путей сообщения получат 21 грант в 2018 году. Темы дипломных работ определило ОАО «РЖД». Как сообщает 12 апреля пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги, часть из них связана с развитием железнодорожной инфраструктуры, строительством железных дорог, мостов и тоннелей, другая — с контролем за техническим состоянием подвижного состава. Всего в этом году РЖД выделила 200 грантов.