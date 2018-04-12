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07:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Гранты РЖД получит 21 студент ИрГУПСа

На разработку выпускных квалификационных работ студенты Иркутского государственного университета путей сообщения получат 21 грант в 2018 году.

На разработку выпускных квалификационных работ студенты Иркутского государственного университета путей сообщения получат 21 грант в 2018 году. Темы дипломных работ определило ОАО «РЖД». Как сообщает 12 апреля пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги, часть из них связана с развитием железнодорожной инфраструктуры, строительством железных дорог, мостов и тоннелей, другая — с контролем за техническим состоянием подвижного состава. Всего в этом году РЖД выделила 200 грантов.

Напомним, грант присваивается студентам, обучающимся по итогам промежуточной аттестации на хорошо и отлично в течение не менее двух семестров подряд, предшествующих гранту. Студент должен принимать активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением, общественными организациями в течение года, предшествующего присуждению гранта.

Гранты студентам железнодорожных вузов России ОАО «РЖД» присуждает ежегодно. Размер гранта составляет 49 тыс. рублей. Это делается для повышения качества подготовки специалистов, материального поощрения научно-технической и инновационной деятельности студентов вузов железнодорожного транспорта, содействия внедрению новой техники и технологий.

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