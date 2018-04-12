Фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске с 9 по 13 мая
Фестиваль откроется концертом ко Дню Победы.
Фестиваль откроется концертом ко Дню Победы.
VIII Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» состоится в Иркутске с 9 по 13 мая. Об этом сообщает министерство культуры Иркутской области.
9 мая фестиваль откроет праздничный концерт, посвященный Дню Победы и памяти всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. В программе военные, патриотические песни. В концерте примут участие Губернаторский симфонический оркестр, камерный хор Иркутской областной филармонии, солистка — народная артистка России Лариса Марзоева (Красноярск).
13 мая во время концерта закрытия фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала» прозвучат сцены и арии из оперы Ж. Бизе «Кармен». На сцене Иркутской филармонии в роли Кармен выступит солистка Венской оперы Стелла Григорян. Также в программе концерта арии и сцены из опер Дж. Пуччини, Дж. Верди, Г. Доницетти.
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