Депутату горсовета Аркадию Волкову предъявили обвинение во взятке
Депутат городского совета Красноярска Аркадий Волков выслушал обвинение во взятке — суд оставил его под стражей ещё на два месяца. Напомним, Волкова обвиняют в том, что он вымагал финансирование на благотворительный проект.
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