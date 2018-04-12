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07:11 (мск), источник: Вести - Красноярск

Депутату горсовета Аркадию Волкову предъявили обвинение во взятке

Депутат городского совета Красноярска Аркадий Волков выслушал обвинение во взятке — суд оставил его под стражей ещё на два месяца. Напомним, Волкова обвиняют в том, что он вымагал финансирование на благотворительный проект.

Источник: AP 2018

Обритый налысо депутат городского совета Красноярска Аркадий Волков выслушал обвинение во взятке — суд оставил его под стражей ещё на два месяца.

Напомним, Волкова обвиняют в том, что он вымогал у компании «КрасТЭК» финансирование на благотворительный проект «Машина добрых дел» угрозами осложнить жизнь компании.





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