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07:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Травить клещей в Екатеринбурге начнут в конце апреля

Обработают свыше 500 гектаров территории.

Источник: УралИнформБюро

Обработка Екатеринбурга от клещей начнется после общегородского субботника, который запланирован на 21 апреля. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Основной период работы придется на май. В целом за весенне-летний период акарицидной обработке будут подвергнуты 282,57 гектара парков, скверов и прибрежных зон, а также 238,52 гектара городских лесов.

Первое в 2018 году обращение к медикам из-за укуса клеща в Свердловской области было зарегистрировано 4 апреля. Насекомое напало на человека на территории Нижнесергинского городского округа.

По прогнозу регионального Роспотребнадзора, в нынешнем сезоне покусанных клещами будет примерно столько же, сколько в прошлом году — порядка 29,6 тысячи человек. При этом санитарные врачи предполагают увеличение количества насекомых переносящих клещевой боррелиоз.

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