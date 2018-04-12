Травить клещей в Екатеринбурге начнут в конце апреля

Источник: УралИнформБюро

Обработка Екатеринбурга от клещей начнется после общегородского субботника, который запланирован на 21 апреля. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Основной период работы придется на май. В целом за весенне-летний период акарицидной обработке будут подвергнуты 282,57 гектара парков, скверов и прибрежных зон, а также 238,52 гектара городских лесов.

Первое в 2018 году обращение к медикам из-за укуса клеща в Свердловской области было зарегистрировано 4 апреля. Насекомое напало на человека на территории Нижнесергинского городского округа.