Травить клещей в Екатеринбурге начнут в конце апреля
Обработают свыше 500 гектаров территории.
Обработают свыше 500 гектаров территории.
Обработка Екатеринбурга от клещей начнется после общегородского субботника, который запланирован на 21 апреля. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Основной период работы придется на май. В целом за
Первое в 2018 году обращение к медикам
По прогнозу регионального Роспотребнадзора, в нынешнем сезоне покусанных клещами будет примерно столько же, сколько в прошлом году — порядка 29,6 тысячи человек. При этом санитарные врачи предполагают увеличение количества насекомых переносящих клещевой боррелиоз.
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