Трассу автобусного маршрута № 2 продлили в Челябинске
Транспорт из Чурилово следует по всему проспекту Ленина.
Транспорт из Чурилово следует по всему проспекту Ленина.
Трасса автобусного маршрута № 2 в Челябинске продлена до ЮУрГУ, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Ранее маршрут, введённый для удобства жителей микрорайона Чурилово, был гораздо короче и следовал только до остановки «Театр ЧТЗ», его обслуживали всего два автобуса и только в будние дни. Теперь пассажиры смогут без пересадок добраться до всех остановок на проспекте Ленина. Интервал движения составляет от 5 до 15 минут, постоянного расписания пока нет.
По информации «АиФ-Челябинск», на маршруте сменился и подвижной состав — вместо автобусов ПАЗ его теперь обслуживают 18-местные микроавтобусы «Газель Next Citiline», которые ранее работали у частного перевозчика на отменённом маршруте № 79.
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