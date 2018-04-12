Трассу автобусного маршрута № 2 продлили в Челябинске

Ранее маршрут, введённый для удобства жителей микрорайона Чурилово, был гораздо короче и следовал только до остановки «Театр ЧТЗ», его обслуживали всего два автобуса и только в будние дни. Теперь пассажиры смогут без пересадок добраться до всех остановок на проспекте Ленина. Интервал движения составляет от 5 до 15 минут, постоянного расписания пока нет.