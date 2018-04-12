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07:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

Трассу автобусного маршрута № 2 продлили в Челябинске

Транспорт из Чурилово следует по всему проспекту Ленина.

Источник: Аргументы и факты

Трасса автобусного маршрута № 2 в Челябинске продлена до ЮУрГУ, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Ранее маршрут, введённый для удобства жителей микрорайона Чурилово, был гораздо короче и следовал только до остановки «Театр ЧТЗ», его обслуживали всего два автобуса и только в будние дни. Теперь пассажиры смогут без пересадок добраться до всех остановок на проспекте Ленина. Интервал движения составляет от 5 до 15 минут, постоянного расписания пока нет.

По информации «АиФ-Челябинск», на маршруте сменился и подвижной состав — вместо автобусов ПАЗ его теперь обслуживают 18-местные микроавтобусы «Газель Next Citiline», которые ранее работали у частного перевозчика на отменённом маршруте № 79.

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