В кузбасской колонии запустили производство театральных костюмов
Костюмы будут производить для учреждений культуры
Костюмы будут производить для учреждений культуры
В ЛИУ-42 Кемеровской области запустили производство театральных костюмов.
Как сообщает
Кроме театральных костюмов, в ЛИУ-42 будут шить спецодежду для юных инспекторов дорожного движения при Доме творчества.
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