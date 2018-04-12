В кузбасской колонии запустили производство театральных костюмов

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону, для костюмов используются натуральные ткани. Работу выполняют самые опытные мастера швейного цеха. Театральные костюмы будут производить для учреждений культуры Ленинска-Кузнецкого. Так, первыми заключили договор на пошив костюмов представители ДК «Строитель». Участники творческого коллективы учреждения уже выступают в новых костюмах в театральных постановках.