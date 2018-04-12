Лишенного родительских прав братчанина выселили из квартиры сына

Как сообщает 12 апреля 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, сейчас ребёнок мужчины находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Братского района. С требованием выселить из квартиры отца, который не принимал участия в жизни сына и в итоге был лишен родительских прав, в суд обратилась администрация детского дома.