Лишенного родительских прав братчанина выселили из квартиры сына

Как сообщает 12 апреля 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, сейчас ребёнок мужчины находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Братского района. С требованием выселить из квартиры отца, который не принимал участия в жизни сына и в итоге был лишен родительских прав, в суд обратилась администрация детского дома.
Братский городской суд удовлетворил иск учреждения. Возбудив исполнительное производство, судебные приставы уведомили гражданина Х. о решении суда, но исполнять его он не спешил, общался с приставами исключительно через входную дверь. Судебные приставы в присутствии участкового уполномоченного полиции, работников учреждения социального обслуживания и представителя управляющей компании вскрыли дверь в квартиру. Осознав, что процедура принудительного выселения неизбежна, гражданин Х. покинул занимаемую им жилую площадь. Во входной двери заменили замок, она была опечатана.
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