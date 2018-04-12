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07:37 (мск), источник: VN.ru

Вырос рейтинг туристической привлекательности Новосибирской области

Вошли в двадцатку — Новосибирская область существенно улучшила позиции в национальном рейтинге туристической привлекательности. Два года назад регион занимал в этом списке лишь 43 строчку.

Рейтинг туристической привлекательности — это комплекс параметров. Например, учитывается важность отрасли для экономики региона, доходность этой сферы. Эксперты оценивают гостиничную инфраструктуру. А еще важно, чтобы территорией интересовались иностранцы. И в этом Новосибирская область преуспела. Объем оказанных туристам услуг вырос почти на полтора миллиарда рублей.

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Среди гостей теперь в два раза больше иностранцев, доминируют китайцы, но и приносят проблемы. Гости из Поднебесной отвергают российских гидов, слушая своих, которые весьма вольно трактуют нашу историю и политику.

«В очень демократичной стране Турции всегда есть русскоговорящий гид из граждан РФ, а рядом с ним турок, который ничего не говорит нам как туристам, но он обязательно есть. Это госполитика. И такую систему надо ввести в России. Мы, например, даже специально взяли на работу выпускницу лингвистического факультета, она прекрасно знает китайский. И когда мы встречаемся с китайскими делегациями, наш сотрудник специально слушает, что они говорят», — рассказала врио министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

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