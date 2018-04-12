Красноярцев предупредили о ветре и резком потеплении

Кроме того, в Красноярске ожидается повышение температуры. Сегодня днем воздух в краевой столице прогреется до +8.. +10 °C (вчера в светлое время суток уличные градусники показывали +2.. +7 °C, а сегодня ночью — минусовую температуру). В пятницу синоптики и вовсе прогнозируют от +14 до +17 °C.