Красноярцев предупредили о ветре и резком потеплении
Сегодня синоптики прогнозируют порывы
Сегодня синоптики прогнозируют порывы
Днем 12 апреля в центральных районах Красноярского края ожидается усиление
При усилении ветра необходимо держаться подальше от лёгких построек, вывесок и деревьев.
Кроме того, в Красноярске ожидается повышение температуры. Сегодня днем воздух в краевой столице прогреется до +8.. +10 °C (вчера в светлое время суток уличные градусники показывали +2.. +7 °C, а сегодня ночью — минусовую температуру). В пятницу синоптики и вовсе прогнозируют от +14 до +17 °C.
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