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07:04 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев предупредили о ветре и резком потеплении

Сегодня синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра до 15 — 18 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 57% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Днем 12 апреля в центральных районах Красноярского края ожидается усиление юго-западного ветра. По данным Среднесибирского УГМС, местами порывы будут достигать 15−18 м/с.

При усилении ветра необходимо держаться подальше от лёгких построек, вывесок и деревьев.

Кроме того, в Красноярске ожидается повышение температуры. Сегодня днем воздух в краевой столице прогреется до +8.. +10 °C (вчера в светлое время суток уличные градусники показывали +2.. +7 °C, а сегодня ночью — минусовую температуру). В пятницу синоптики и вовсе прогнозируют от +14 до +17 °C.

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