«Почта России» изготовила для Омска космический штемпель
В честь Дня космонавтики омичи могут поставить на корреспонденцию специальный «космический» штемпель.
В честь Дня космонавтики омичи могут поставить на корреспонденцию специальный «космический» штемпель.
В Омске штемпель на космическую тематику появился впервые. Как отмечают в
«На нем изображена ракета, поднимающаяся к звездам, и номер почтового отделения 644099, где производится гашение», — говорится в сообщении.
Поставить штемпель, посвященный ко Дню космонавтики, смогут филателисты, филокартисты и все желающие.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.