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07:48 (мск), источник: СуперОмск

«Почта России» изготовила для Омска космический штемпель

В честь Дня космонавтики омичи могут поставить на корреспонденцию специальный «космический» штемпель.

В Омске штемпель на космическую тематику появился впервые. Как отмечают в пресс-службе «Почты России», он был изготовлен в Москве в ИТЦ «Марка» специально для Омска.

«На нем изображена ракета, поднимающаяся к звездам, и номер почтового отделения 644099, где производится гашение», — говорится в сообщении.

Поставить штемпель, посвященный ко Дню космонавтики, смогут филателисты, филокартисты и все желающие.

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