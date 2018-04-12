Сегодня в Казани ожидается до 6 градусов тепла
12 апреля в Казани ожидается облачная погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
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12 апреля в Казани ожидается облачная погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер
Максимальная температура воздуха днем 4−6 градусов тепла.
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