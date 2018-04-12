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09:14 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани ожидается до 6 градусов тепла

12 апреля в Казани ожидается облачная погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 66% 763 мм рт. ст. 3 м/с

Ветер северо-восточный умеренный.

Максимальная температура воздуха днем 4−6 градусов тепла.

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