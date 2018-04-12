Сегодня в Казани ожидается до 6 градусов тепла

Сегодня в Казани ожидается до 6 градусов тепла

12 апреля в Казани ожидается облачная погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.