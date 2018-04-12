Светоотражающие жилеты на Урале будут шить женщины-заключенные
В нижнетагильской ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области освоено производство специальных светоотражающих жилетов для автомобилистов, сообщает
В нижнетагильской ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области освоено производство специальных светоотражающих жилетов для автомобилистов, сообщает
Напомни, жилеты необходимы автомобилистам по новым правилам дорожного движения, утвержденным постановлением правительства. Жилеты, которые шьют в ИК-6, полностью соответствуют требованиям ГОСТа.
Маркетологи ИК-6 постарались соотношением «цена-качество» привлечь свой поток покупателей. Учреждение готово рассматривать заявки и от других учреждений УИС.
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