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07:51 (мск), источник: ЕАН

Светоотражающие жилеты на Урале будут шить женщины-заключенные

В нижнетагильской ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области освоено производство специальных светоотражающих жилетов для автомобилистов, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомни, жилеты необходимы автомобилистам по новым правилам дорожного движения, утвержденным постановлением правительства. Жилеты, которые шьют в ИК-6, полностью соответствуют требованиям ГОСТа.

Маркетологи ИК-6 постарались соотношением «цена-качество» привлечь свой поток покупателей. Учреждение готово рассматривать заявки и от других учреждений УИС.

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