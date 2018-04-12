На Южном Урале приведут к стандартам пешеходные переходы у школ

Во всех муниципалитетах должны быть разработаны комплексные схемы организации дорожного движения, отметил губернатор. По словам министра общественной безопасности Евгения Савченко, всего в прошлом году, согласно мониторингу улично-дорожной сети, на дорогах области расположено около 5,5 тысяч пешеходных переходов, в том числе тысячи рядом с детскими учреждениями.
За год в регионе удалось привести к соответствию национальным стандартам 40% пешеходных переходов. Благодаря этому за неполные три месяца на пешеходных переходах области сократилось на 10% число наездов на людей, на 27% — число погибших.
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