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07:34 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутск занял 16 место в рейтинге самых «банных» городов России

Опрос проводился в 20 городах.

Иркутск занял 16 место в необычном рейтинге самых «банных» городов России. Исследователи определили, что более 67% россиян регулярно посещают бани и сауны.

В Иркутске количество общественных бань в последнее время сильно сократилось, по стране такие бани посещают 19% опрошенных. Зато прибавилось саун в фитнес-центрах — 43% опрошенных указали, что посещаютименно такие сауны. И лишь 12% россиян посещают собственные бани или бани своих друзей и родственников.

Из сибирских городов Иркутск обошли Новосибирск и Омск, заняв третье и четырнадцатое место.

Кстати, в Иркутске работает 5 общественных бань. Попариться в них можно от 220 рублей в час.

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