Иркутск занял 16 место в рейтинге самых «банных» городов России
Опрос проводился в 20 городах.
Опрос проводился в 20 городах.
Иркутск занял 16 место в необычном рейтинге самых «банных» городов России. Исследователи определили, что более 67% россиян регулярно посещают бани и сауны.
В Иркутске количество общественных бань в последнее время сильно сократилось, по стране такие бани посещают 19% опрошенных. Зато прибавилось саун в
Из сибирских городов Иркутск обошли Новосибирск и Омск, заняв третье и четырнадцатое место.
Кстати, в Иркутске работает 5 общественных бань. Попариться в них можно от 220 рублей в час.
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