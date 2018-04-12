Жителей Затона в Омской области спасут от «большой воды»
В поселок направлена оперативная группа спасателей.
В поселок направлена оперативная группа спасателей.
По прогнозам синоптиков ледоход начнется в Омской области после 19 апреля. Каждый год, когда приходит «большая вода», прибрежные населенные пункты и дачные участки вдоль Иртыша затапливает. Вероятность, что в этом году поселок Затон в Черлакском районе снова уйдет под воду, очень велика. Сотрудники ГУ МЧС России по Омской области направились на место, чтобы максимально уменьшить последствия возможного ЧС.
Врио начальника регионального МЧС России полковник внутренней службы Владислав Колодинский лично провел смотр готовности оперативной группы и инструктаж по действиям в случае возникновения ЧС.
В Затон направили два модернизированных автомобилях высокой проходимости.
Квадрокоптер для наблюдения за обстановкой.
Владислав Колодинский:
— Оперативная группа полностью укомплектована средствами спасения,
По словам полковника, спасатели везут в поселок бензогенераторы, осветительные приборы, спасательные жилеты, плавсредства и гидрокостюмы.
Дежурить в Затоне спасатели будут до полного завершения ледохода.
Напомним, что в этом году 30 семей расселят из печально известного поселка. На эти цели выделено 60 миллионов рублей.
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