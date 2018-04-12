Жителей Затона в Омской области спасут от «большой воды»

По прогнозам синоптиков ледоход начнется в Омской области после 19 апреля. Каждый год, когда приходит «большая вода», прибрежные населенные пункты и дачные участки вдоль Иртыша затапливает. Вероятность, что в этом году поселок Затон в Черлакском районе снова уйдет под воду, очень велика. Сотрудники ГУ МЧС России по Омской области направились на место, чтобы максимально уменьшить последствия возможного ЧС.

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Врио начальника регионального МЧС России полковник внутренней службы Владислав Колодинский лично провел смотр готовности оперативной группы и инструктаж по действиям в случае возникновения ЧС.

В Затон направили два модернизированных автомобилях высокой проходимости.

Квадрокоптер для наблюдения за обстановкой.

Владислав Колодинский:

— Оперативная группа полностью укомплектована средствами спасения, аварийно-спасательным инструментом, а также всем необходимым для оказания помощи населению при подтоплении и эвакуации граждан из опасной зоны.

По словам полковника, спасатели везут в поселок бензогенераторы, осветительные приборы, спасательные жилеты, плавсредства и гидрокостюмы.

Дежурить в Затоне спасатели будут до полного завершения ледохода.