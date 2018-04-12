В Волгограде решили продлить отопительный сезон из-за похолодания
Отопительный сезон продлят в Волгограде до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха на улице не достигнет нормативных значений.
Отопительный сезон продлят в Волгограде до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха на улице не достигнет нормативных значений.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в связи с тем, что синоптики пообещали в ночь с 12 на 13 апреля резкое похолодание вплоть до заморозков, а также
Волгоградцам, проживающим в домах без приборов учета тепловой энергии, в феврале, марте и апреле будут начислены одинаковые суммы, равные одной седьмой от всего объема. С мая по сентябрь эта строка исчезнет из квитанций, и расходы за оплату ЖКУ снизятся.
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