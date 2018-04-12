В Волгограде решили продлить отопительный сезон из-за похолодания

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в связи с тем, что синоптики пообещали в ночь с 12 на 13 апреля резкое похолодание вплоть до заморозков, а также из-за того, что среднесуточная температура воздуха составит в ближайшие дни не более 6ºС, администрация города решила продлить отопительный сезон. Котельные и ЦТП будут работать на пониженной мощности, чтобы избежать «перетопов».