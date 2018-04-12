Илья Середюк рассказал о благоустройстве Кемерова к 100-летнему юбилею

Глава Кемерова рассказал о планах по благоустройству города к 100-летнему юбилею.

По информации пресс-службы обладминистрации, к вековому юбилею областной центр украсят свыше миллиона цветов и архитектурные формы. Продолжится работа по ремонту дорог частного сектора. Также в настоящее время формируется список дворов, которые отремонтируют летом. Парки и скверы отремонтируют и благоустроят.