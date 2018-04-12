Илья Середюк рассказал о благоустройстве Кемерова к 100-летнему юбилею
Уже отремонтировано свыше 70 км городских магистралей и улучшена дорожная инфраструктура.
Уже отремонтировано свыше 70 км городских магистралей и улучшена дорожная инфраструктура.
Глава Кемерова рассказал о планах по благоустройству города к 100-летнему юбилею.
По информации
На реализацию в Кемерове двух приоритетных федеральных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году в общей сложности выделено 1,6 млрд рублей. деньги пошли на ремонт свыше 70 км городских магистралей, 115 дворовых территорий, ремонт центральной части бульвара Строителей и другие работы.
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