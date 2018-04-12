Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поджигательница войны»: Порошенко высказался о Меркель
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
5 ленивых завтраков для школьников
В Альпах пропал владелец сети магазинов OBI
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
08:46 (мск), источник: VN.ru

Владимиру Тарасенко сделали операцию в США

Воспитанник хоккейной «Сибири» и лидер «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прооперирован в американской клинике. В одном из эпизодов заключительного матча регулярного чемпионата НХЛ у него серьезно пострадало плечо. Из-за травмы сибиряк не поможет сборной России на майском чемпионате мира в Дании.

В первом периоде при борьбе у борта у форварда «вылетело» плечо, и он не смог продолжить встречу. В отсутствии своей звезды «блюзмены» уступили «Колорадо Эвеланш» (2:5) и впервые за семь сезонов не попали в плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Повреждение получилось весьма болезненным. По свидетельствам очевидцев, россиянин кричал от боли, когда врачи по горячим следам вправляли ему уязвленное плечо. Снимок пострадавшего участка, сделанный через день после матча, показал необходимость хирургического вмешательства.

Операция, которую провели в американской больнице, прошла без осложнений. Восстановление займет от четырех до шести месяцев. Форвард пропустит чемпионат мира-2018 по хоккею в Дании, который стартует 4 мая, но, по всей видимости, будет готов к началу следующего НХЛовского сезона. В своем Instagram нападающий на двух языках поблагодарил болельщиков за поддержку.

В последнее время семью Тарасенко словно преследует злой рок. Недавно схожую травму получил младший брат Владимира Валентин, который в этом году выпускается из хоккейной школы Новосибирска. В феврале он побывал в гостях у звездного брата в США вместе с отцом Андреем Тарасенко, старшим тренером «Сибири».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Пулю в голову получил водитель за рулем Porsche Panamera
Военная операция США против Сирии отложена, но не отменена
Найдена главная причина алкоголизма
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
СМИ: Медведева снова назначат премьер-министром
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Бизнесмена обвинили в хищении 37 млрд рублей из 9 банков
Юлия Скрипаль отказалась от помощи сестры и посольства
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь