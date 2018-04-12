Владимиру Тарасенко сделали операцию в США

В первом периоде при борьбе у борта у форварда «вылетело» плечо, и он не смог продолжить встречу. В отсутствии своей звезды «блюзмены» уступили «Колорадо Эвеланш» (2:5) и впервые за семь сезонов не попали в плей-офф.
Повреждение получилось весьма болезненным. По свидетельствам очевидцев, россиянин кричал от боли, когда врачи по горячим следам вправляли ему уязвленное плечо. Снимок пострадавшего участка, сделанный через день после матча, показал необходимость хирургического вмешательства.
Операция, которую провели в американской больнице, прошла без осложнений. Восстановление займет от четырех до шести месяцев. Форвард пропустит чемпионат мира-2018 по хоккею в Дании, который стартует 4 мая, но, по всей видимости, будет готов к началу следующего НХЛовского сезона. В своем Instagram нападающий на двух языках поблагодарил болельщиков за поддержку.
В последнее время семью Тарасенко словно преследует злой рок. Недавно схожую травму получил младший брат Владимира Валентин, который в этом году выпускается из хоккейной школы Новосибирска. В феврале он побывал в гостях у звездного брата в США вместе с отцом Андреем Тарасенко, старшим тренером «Сибири».
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