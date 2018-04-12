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08:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье проверили более 100 газифицированных домов

Выявлено около 100 нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края совместно с газовиками, представителями местного самоуправления и управляющих организаций проводит обследование технического состояния внутридомового газового оборудования, в том числе вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

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Всего в Прикамье проверены 108 домов, из них 11 — в краевой столице. Выявлено более 100 нарушений, некоторое оборудование отключено от газоснабжения. По результатам осмотров собственникам жилья и управляющим организациям выписано порядка 40 предписаний и 10 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в части содержания общего имущества, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«В домах, где установлено газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания газа, — водонагревательные колонки и газовые котлы — дымоходы и вентканалы, являются зоной повышенного контроля управляющих организаций. При малейшем засоре в них и отсутствии тяги необходимо действовать, чтобы отвести угрозу здоровью людей. Проверки, которые проводятся силами нескольких организаций, должны выявить эти слабые места», — отметили в АО «Газпром газораспределение Пермь».

Окончательные итоги обследования будут подведены до 15 сентября.

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