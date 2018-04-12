Космонавт-испытатель вручил паспорта 14-летним омичам
Сегодня, 12 апреля, в честь Дня космонавтики почетный гость поздравлял повзрослевших подростков с получением документа.
Сегодня, 12 апреля, в честь Дня космонавтики почетный гость поздравлял повзрослевших подростков с получением документа.
Юрий Федорович Исаулов,
Сотрудники УВМ УМВД России по Омской области рассказали омичам об их новых правах и обязанностях, связанных с хранением и бережным обращением с паспортом. Теперь это их основной документ на всю жизнь. Также всем ребятам выдали памятные обложки на документ.
Юрий Федорович, завершая торжественную церемонию, сказал словами Юрия Гагарина: «Облетев Землю в
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