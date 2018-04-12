Космонавт-испытатель вручил паспорта 14-летним омичам

Юрий Федорович Исаулов, космонавт-испытатель, рассказал ребятам о важности получения паспорта гражданина Российской Федерации. Они должны понимать, что каждый человек должен жить честно и достойно, заботиться о Родине.

Сотрудники УВМ УМВД России по Омской области рассказали омичам об их новых правах и обязанностях, связанных с хранением и бережным обращением с паспортом. Теперь это их основной документ на всю жизнь. Также всем ребятам выдали памятные обложки на документ.