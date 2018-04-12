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17:00 (мск), источник: РИА Новости

Рабы Европы. Кто зарабатывает на бесплатном труде мигрантов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Мария Ефимова. По официальным данным, только в 2017 году в ЕС из Азии и Африки прибыли средиземноморскими маршрутами 187 тысяч беженцев. Многие обратились за помощью к контрабандистам и стали жертвами преступников, вовлекших их в рабский труд в строительстве, сельском хозяйстве, сфере сексуальных услуг.

Источник: РИА Новости

РИА Новости рассказывает, как в цивилизованный мир вернулось рабство.

Сто долларов за душу

«Торговлю людьми часто называют современным рабством, но феномен, с которым мы имеем дело, сильно отличается от трансатлантической работорговли прежних времен, — говорит исполнительный секретарь группы экспертов по вопросам противодействия торговле людьми Совета Европы (GRETA) Петя Несторова. — Рабы теперь не носят цепи и кандалы, не считаются собственностью тех, кто их эксплуатирует. В подавляющем большинстве случаев жертвы сами соглашаются работать в не соответствующих никаким стандартам условиях за нищенскую плату или вообще за еду».

Мигранты из Ливии ждут спасения силами итальянских кораблей | Источник: AP 2018

Работавшего вместе с семьей в Венгрии на стройке 33-летнего мигранта каждый день подвергали унижениям, но денег он так и не увидел. Пострадавший рассказал, что его сына-подростка избивали, если он хоть на минуту прерывал работу. Известен случай, когда в «трудовом лагере» в Венгрии удерживали силой и принуждали к труду 85-летнего старика. Пятнадцатилетняя девушка из Того приехала в Париж с гражданкой Франции тоголезского происхождения по туристической визе. Ей обещали уладить все миграционные вопросы и устроить в школу, а за авиабилеты и другую помощь попросили оказать услуги домработницы.

В итоге ее лишили паспорта и «отдали в аренду» семейной паре в качестве бесплатной прислуги и няни для ребенка. Она трудилась по 15 часов семь дней в неделю, практически не выходила из дома, и только жалоба соседей помогла ей вернуть свободу.

Причем не сразу. Французский суд оправдал обвиняемых, но Европейский суд по правам человека добился компенсации ущерба пострадавшей.

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На клубничных фермах на юге Греции 42 мигранта работали по 12 часов в день под присмотром вооруженной охраны. Жили в самодельных шалашах, без канализации и водопровода. До завершения сезона платить им отказались. Когда они этим возмутились, охрана открыла огонь, ранив 30 человек.

На все европейские страны подобных историй наберутся сотни и тысячи, утверждают эксперт GRETA Петя Несторова и старший исследователь правозащитной организации Walk Free Foundation Жаклин Ларсен. По их словам, людей привлекают к рабскому труду посредством вымогательства, обмана, запугивания и даже пыток. Часто мигранты оказываются в долгу у тех, кто привез их в Европу, и им приходится соглашаться на все, чтобы отработать долг.

Есть случаи работорговли и в прежнем понимании. В середине ноября прошлого года телеканал CNN показал кадры с «невольничьего рынка» в Ливии — стране, где последние шесть лет фактически нет государственной власти. Чернокожий раб там стоит не больше 100 долларов.

По словам ливийского правозащитника Эмада Бади, различные силовые структуры, которые после свержения Муаммара Каддафи борются за власть, не в состоянии препятствовать этому бизнесу. Некоторые рабы впоследствии переправляются для принудительных работ в Европу.

На стройке, на ферме, в борделе

Контрабанда людей в Европу находится на пике. Европейский центр по противодействию незаконной миграции (Еuropean Migrant Smuggling Center, EMSC), созданный в 2016 году, сообщает как минимум о 65 тысячах контрабандистов, занимающихся незаконной переправкой людей через Средиземное море в европейские страны. Это вдвое больше, чем в 2015 году, когда наблюдался самый мощный приток мигрантов. Значит, незаконный бизнес, часто подразумевающий и торговлю живым товаром, достаточно прибыльный.

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«Контрабанда людей и торговля людьми — два разных преступления, но чаще всего в реальной жизни они объединяются, — говорит Петя Несторова. — Число мигрантов и просящих убежища сейчас огромно. Все они уязвимы для эксплуатации и вовлечения в современные формы рабства. То, о чем мы знаем доподлинно, может быть лишь вершиной айсберга».

«Особенно подвержены принудительной эксплуатации малоимущие, несовершеннолетние и женщины», — сообщила РИА Новости Жаклин Ларсен, изучавшая современное рабство в рамках ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup. По ее словам, известно немало случаев, когда криминальные организации охотились на детей, зарегистрированных как беженцы, а впоследствии эти дети подвергались сексуальной эксплуатации, принудительно использовались в сельском хозяйстве, на фабриках или в торговле наркотиками. Порой доходило и до изъятия органов.

Опустевший палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште | Источник: РИА "Новости"

«Женщин из Центральной Африки в основном отправляют работать домашней прислугой или вовлекают в проституцию. Например, нигерийки часто занимаются этим в Италии, Бельгии, Франции, Испании, Швеции и Нидерландах», — продолжает Жаклин Ларсен.

Нередко эксплуатация женщин в домашнем хозяйстве сочетается с сексуальной, причем отследить и доказать такие правонарушения достаточно сложно, так как женщин принуждают заключить фиктивный брак.

Сексуальная эксплуатация на данный момент остается главной целью торговли людьми, свидетельствует последний отчет GRETA, однако набирает обороты и принуждение мужчин к труду в строительстве, рыбной ловле, на фабриках и в сельском хозяйстве. Некоторые страны, например Германия, по современному рабству перешли из группы низкого риска в группу среднего риска.

Особую же обеспокоенность вызывает ситуация в Румынии, Греции, Италии, Болгарии, на Кипре, в Португалии, Сербии, а также в Великобритании, где, по словам Пети Несторовой, зафиксировано больше всего предполагаемых жертв эксплуатации — более пяти тысяч, причем почти половина из них — несовершеннолетние (порядка 41%).

Невидимая рука рынка

Увеличение числа контрабандистов, несмотря на уменьшение миграционных потоков, свидетельствует о том, что торговля людьми процветает. Европейские рынки на фоне роста теневого сектора все больше заинтересованы в бесплатной или почти бесплатной рабочей силе. Правозащитники указывают: хотя национальные правительства делают многое, чтобы ограничить приток новых мигрантов и избавиться от уже приехавших, развитию подобных бизнес-моделей ничто не препятствует.

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Торговля людьми считается уголовным преступлением во всех странах Европы, а принудительный труд — лишь в нескольких. Кроме того, само это понятие недостаточно конкретизировано, и тем, кто прибегает к эксплуатации, легко вообще избежать наказания либо отделаться штрафом.

«Часто найм происходит через интернет и социальные сети, где размещаются привлекательные и вводящие в заблуждение объявления о работе, по факту подразумевающие рабский труд. Практики временного найма, рекрутинговые агентства, берущие деньги за свои услуги и оставляющие соискателей в долгах, отсутствие социальных гарантий для лиц без местного паспорта — все это способствует торговле людьми», — говорит Петя Несторова. По ее мнению, особенно уязвимы те, кто трудится в домашних хозяйствах: «Этот рынок в Европе фактически теневой и не подконтролен властям, туда не направить инспекцию». Кроме того, некоторые страны объявили надзорные каникулы, чтобы стимулировать развитие бизнеса, и это тоже «ограничивает превентивный эффект трудовых инспекций». «Соцзащита распространяется лишь на европейских граждан, а мигранты практически не защищены», — резюмирует Жаклин Ларсен.

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