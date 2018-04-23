Как космос влияет на здоровье

Источник: Здоровье Mail.Ru

Космические перегрузки

Из-за ускорения во время взлета на космонавта действует сила, втрое превышающая силу тяжести. Это называется перегрузкой. Если она слишком сильная, нарушается кровоснабжение, и человек теряет сознание. Лучше всего переносятся перегрузки «спина-грудь», поэтому космонавты взлетают лежа, в специальных противоперегрузочных костюмах.

Синдром космической адаптации

В космосе бывает своя «морская болезнь». Она возникает у 30−50% космонавтов из-за неприспособленности органа равновесия к невесомости и перераспределению крови. Проявляется тошнотой и рвотой, головокружением, головными болями, недомоганием. Симптомы проходят через 3−6 суток.

Все, что не работает, — атрофируется

В невесомости опорно-двигательной системе не нужно сопротивляться гравитации и удерживать позу. Без тренировок мышцы атрофируются на 20% за 5−11 дней. Кости теряют 1,5% плотности ежемесячно (особенно нижние позвонки и кости ног), становятся ломкими, как при остеопорозе.

«Космический грипп»

Когда на организм перестает действовать гравитация, жидкость скапливается в верхней части тела, появляются симптомы, напоминающие простуду: заложенность носа, одутловатость лица, набухание вен на шее. Они могут пройти или сохраняться в течение всего полета.

Нагрузка на сердце и обмороки

Организм космонавта может терять до 22% объема крови. Из-за этого снижается артериальное давление, слабеет сердце. По возвращении на землю это чревато частыми обмороками.

Оптические аномалии

Многие космонавты сообщают, что «видели» предметы, которые находились далеко, и не могли быть доступны обычному зрению. Алексей Леонов однажды видел, находясь на высоте 150 км, фургоны на дороге и домики. Космонавт считает, что разница между холодным и горячим воздухом создает «увеличительную линзу», а невесомость приводит к перефокусировке зрения.

Музыка в космосе

Юрий Гагарин, Алексей Леонов и другие космонавты «слышали» в космосе музыку. Леонов говорит, что особенно часто это случалось, когда он находился рядом с шумными вентиляторами. Видимо, в шуме улавливается музыка, о которой вспоминает космонавт. Отчасти это можно объяснить галлюцинациями в условиях «слухового голода».

Вкусна ли еда в космосе

Чувство вкуса у космонавтов на орбите меняется по-разному. Одни говорят, что еда стала пресной.

Другие перестают есть свои любимые блюда, третьим начинает нравиться пища, которую прежде они не любили. Есть и те, кто говорит, что ничего не изменилось. Причины этого явления до конца не ясны.

«Легкий», но неудобный скафандр

Скафандр «Беркут», в котором Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос, весил 41 килограмм. В условиях невесомости это не играет особой роли: тут все предметы становятся как пушинка. Но работать в «Беркуте» было непросто: давление внутри было больше, чем снаружи. «Чтобы сжать руки в перчатках, приходилось прикладывать усилие 25 кг», — вспоминает Алексей Архипович.

На днях NASA объявило, что собирается изучить возможность размножения людей в космосе. Читайте также о том, как космос меняет мозг.