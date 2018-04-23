Как космос влияет на здоровье
Рассказываем, как невесомость действует на физиологические процессы.
Рассказываем, как невесомость действует на физиологические процессы.
В космосе бывает своя «морская болезнь». Она возникает у 30−50% космонавтов
В невесомости
Когда на организм перестает действовать гравитация, жидкость скапливается в верхней части тела, появляются симптомы, напоминающие простуду: заложенность носа, одутловатость лица, набухание вен на шее. Они могут пройти или сохраняться в течение всего полета.
Организм космонавта может терять до 22% объема крови.
Многие космонавты сообщают, что «видели» предметы, которые находились далеко, и не могли быть доступны обычному зрению. Алексей Леонов однажды видел, находясь на высоте 150 км, фургоны на дороге и домики. Космонавт считает, что разница между холодным и горячим воздухом создает «увеличительную линзу», а невесомость приводит к перефокусировке зрения.
Юрий Гагарин, Алексей Леонов и другие космонавты «слышали» в космосе музыку. Леонов говорит, что особенно часто это случалось, когда он находился рядом с шумными вентиляторами. Видимо, в шуме улавливается музыка, о которой вспоминает космонавт. Отчасти это можно объяснить галлюцинациями в условиях «слухового голода».
Чувство вкуса у космонавтов на орбите меняется
Другие перестают есть свои любимые блюда, третьим начинает нравиться пища, которую прежде они не любили. Есть и те, кто говорит, что ничего не изменилось. Причины этого явления до конца не ясны.
Скафандр «Беркут», в котором Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос, весил 41 килограмм. В условиях невесомости это не играет особой роли: тут все предметы становятся как пушинка. Но работать в «Беркуте» было непросто: давление внутри было больше, чем снаружи. «Чтобы сжать руки в перчатках, приходилось прикладывать усилие 25 кг», — вспоминает Алексей Архипович.
На днях NASA объявило, что собирается изучить возможность размножения людей в космосе. Читайте также о том, как космос меняет мозг.
Артем Кабанов.