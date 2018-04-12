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08:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

В судах идут 46 дел по незаконно изъятым землям на Байкале в Иркутской области

В судах различных инстанций находится 46 дел по незаконно изъятым землям на Байкале, расположенным в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории и Прибайкальского национального парка. Об этом сообщает 10 апреля 2018 года минприроды России.

Источник: AP 2018

Рассмотрение 20 дел инициировано прокуратурой Иркутской области. минприроды России поддерживает требования прокуратуры, ссылаясь на отсутствие у правительства Иркутской области полномочий по изменению целевого назначения земель в границах ООПТ федерального значения. По 10 делам Иркутский областной суд вынес решения об удовлетворении заявленных требований. Шесть решений оставлены без изменения апелляционной коллегией Верховного суда РФ. Ещё четыре решения в настоящее время обжалуются.

Вторая категория дел связана с требованиями прокуратуры об истребовании из чужого незаконного владения расположенных в границах ЦЭЗ земельных участков, которыми незаконно распорядились местные власти. Ответчиками являются как граждане, так и дачные (садовые) некоммерческие товарищества. минприроды указывает на факт нахождения спорных земельных участков в границах Прибайкальского национального парка.

Ольхонский районный суд вынес семь решений об удовлетворении исковых требований прокурора, которые сейчас обжалуются. При этом суд первой инстанции согласился с доводами минприроды России о нахождении земельных участков в границах национального парка.

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