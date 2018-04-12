В судах идут 46 дел по незаконно изъятым землям на Байкале в Иркутской области

Источник: AP 2018

Рассмотрение 20 дел инициировано прокуратурой Иркутской области. минприроды России поддерживает требования прокуратуры, ссылаясь на отсутствие у правительства Иркутской области полномочий по изменению целевого назначения земель в границах ООПТ федерального значения. По 10 делам Иркутский областной суд вынес решения об удовлетворении заявленных требований. Шесть решений оставлены без изменения апелляционной коллегией Верховного суда РФ. Ещё четыре решения в настоящее время обжалуются.

Вторая категория дел связана с требованиями прокуратуры об истребовании из чужого незаконного владения расположенных в границах ЦЭЗ земельных участков, которыми незаконно распорядились местные власти. Ответчиками являются как граждане, так и дачные (садовые) некоммерческие товарищества. минприроды указывает на факт нахождения спорных земельных участков в границах Прибайкальского национального парка.