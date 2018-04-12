Во Владивостоке почтили память погибших узников фашистских концлагерей
В ходе митинга собравшиеся вспомнили и рассказали о том, что пришлось пережить узникам.
В ходе митинга собравшиеся вспомнили и рассказали о том, что пришлось пережить узникам.
Ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей, представители администрации Владивостока, председатель городской думы Андрей Брик, руководитель Совета ветеранов Сергей Кондратенко, школьники, студенты, воспитанники
«В этот день хочется пожелать бывшим узникам концлагерей крепкого здоровья и мирного неба над головой. Пусть никогда не повторится то страшное время, сказал начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Андрей Вишня. Низкий поклон нашим ветеранам за мужество и стойкость. Светлая память погибшим».
«К сожалению, с каждым днём нас становится всё меньше и меньше. Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало и помнило о тех страшных событиях, и не допустило в дальнейшем их повторения», подчеркнула Валентина Новикова.
В ходе митинга собравшиеся вспомнили и рассказали о том, что пришлось пережить узникам.
Память погибших почтили минутой молчания, к памятнику генералу Карбышеву возложили венок и цветы.
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