Во Владивостоке почтили память погибших узников фашистских концлагерей

Ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей, представители администрации Владивостока, председатель городской думы Андрей Брик, руководитель Совета ветеранов Сергей Кондратенко, школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов и общественность собрались сегодня в полдень у памятника Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву (в районе ул. Карбышева, д. 11), чтобы отдать дань памяти и уважения всем тем, кто погиб в фашистских концлагерях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«В этот день хочется пожелать бывшим узникам концлагерей крепкого здоровья и мирного неба над головой. Пусть никогда не повторится то страшное время, сказал начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Андрей Вишня. Низкий поклон нашим ветеранам за мужество и стойкость. Светлая память погибшим».

Председатель городской общественной организации бывших узников фашизма Валентина Новикова рассказала, что сегодня во Владивостоке проживает 91 человек, испытавший на себе все ужасы того времени.

«К сожалению, с каждым днём нас становится всё меньше и меньше. Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало и помнило о тех страшных событиях, и не допустило в дальнейшем их повторения», подчеркнула Валентина Новикова.

В ходе митинга собравшиеся вспомнили и рассказали о том, что пришлось пережить узникам.