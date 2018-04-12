На Среднем Урале до конца недели будет прохладно и дождливо

Источник: Комсомольская правда

Погода на Среднем Урале до конца недели останется капризной и непредсказуемой. Солнечные дни будут чередоваться с пасмурными, теплые с прохладными, а дождливые даже со снежными.

Сегодня, в четверг, 12 апреля, днем температура воздуха составит +4 градуса. Ветер восточный 2 метра в секунду. Ожидается переменная облачность, дождь.

В пятницу, 13 апреля, днем воздух прогреется до +5 градусов, однако ночью подморозит до -2. Ветер юго-восточный 2−4 метра в секунду. Будет пасмурно, возможен дождь.

В субботу, 14 апреля, днем столбики термометров покажут +5 градусов, ночью — -1, возможен снег. Переменная облачность, ветер восточный, юго-восточный 3 метра в секунду.