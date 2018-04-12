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09:10 (мск), источник: Комсомольская правда

На Среднем Урале до конца недели будет прохладно и дождливо

Временами возможен небольшой снегопад.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 66% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

Погода на Среднем Урале до конца недели останется капризной и непредсказуемой. Солнечные дни будут чередоваться с пасмурными, теплые с прохладными, а дождливые даже со снежными.

Сегодня, в четверг, 12 апреля, днем температура воздуха составит +4 градуса. Ветер восточный 2 метра в секунду. Ожидается переменная облачность, дождь.

В пятницу, 13 апреля, днем воздух прогреется до +5 градусов, однако ночью подморозит до -2. Ветер юго-восточный 2−4 метра в секунду. Будет пасмурно, возможен дождь.

В субботу, 14 апреля, днем столбики термометров покажут +5 градусов, ночью — -1, возможен снег. Переменная облачность, ветер восточный, юго-восточный 3 метра в секунду.

Воскресенье, 15 апреля, станет самым теплым днем на этой неделе. Днем будет +7, ночью — -1. Ожидается дождь, ветер восточный, юго-восточный 3−5 метров в секунду.

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