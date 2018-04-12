В Роспотребнадзоре сделали выводы о причинах ЧП в Арсинской школе

Напомним, 6 апреля на линейке, приуроченной ко Дню здоровья, в обморок упали 3 школьника. Затем стали поступать жалобы еще от 12 детей и 3 взрослых на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру. 13 детей были госпитализированы. Спустя 4 дня всех их выписали.

За несколько дней эксперты взяли для анализа 228 проб воздуха, 74 воды, микроклимата. Все они не выявили отклонений от нормы. По оценке специалистов Роспотребнадзора произошедшая ситуация, скорее всего, связана с отсутствием системы вентиляции и нарушением режима проветривания в школе.