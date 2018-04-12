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09:00 (мск), источник: Интерфакс

Оплату картами и смартфонами в автобусах Москвы начнут внедрять с 15 апреля

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Систему бесконтактной оплаты проезда при помощи банковских карт и смартфонов начинают внедрять на маршрутах городских автобусов в Москве, сообщает сайт столичной мэрии.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Для оплаты пассажиры смогут пользоваться банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay. С 15 апреля таким способом можно будет расплачиваться в автобусах NN904, 904к и М1, следующих через центр Москвы», — говорится в сообщении.

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Чтобы оплатить поездку, пассажирам нужно будет приложить банковскую карту или смартфон к валидатору рядом с кабиной водителя. Проезд обойдется в 40 рублей, что на 15 рублей дешевле, чем при покупке транспортной карты у водителя, но на 4 рубля дороже оплаты картой «Тройка» (если записан стандартный билет). Автобусы, в которых принимается безналичная оплата, пометили специальными стикерами при входе в транспорт.

«Валидаторами нового образца оборудуют почти 50 автобусов. Упрощение процесса оплаты проезда позволит сделать наземный транспорт более комфортным. До конца 2018 года мы оснастим новыми считывающими устройствами еще 2 тыс. тысячи транспортных средств», — сказал директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.

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Бесконтактная система оплаты проезда появилась в наземном транспорте столицы в ноябре 2017 года. Тогда валидаторами нового образца оснастили два трамвайных маршрута — NN6 и 27.

Оплату по безналичному расчету также принимают во всех кассах, в 1200 билетных автоматах и через считыватели на турникетах 80 станций московского метрополитена. Подобный способ оплаты используют более 30% пассажиров метро. Оплатить билет банковской картой или с помощью смартфона можно также в кассах, билетных автоматах и через считыватели на турникетах на всех станциях Московского центрального кольца.

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Во время загрузки произошла ошибка.
3 апреля© Ньюстюб
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