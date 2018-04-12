Глава департамента судейства РФС раскритиковал уровень красноярских судей
Лишь один футбольный судья признан профессиональным.
Лишь один футбольный судья признан профессиональным.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС раскритиковал уровень красноярских футбольных судей. По словам Андрея Будогосского, местные арбитры оказались плохо подготовленными. При этом до сдачи нормативов в Красноярске прошел традиционный тренинг.
«В Красноярске прошли кратковременные
«Ряд судей оказались плохо подготовленными к выполнению наших тестов. Некоторые судьи оказались неготовы выполнить теоретические задания. Поэтому работать они на этом этапе не будут. Дальнейшая их судьба будет определяться перед началом следующего первенства России. Картина, к сожалению, нерадостная. Непонятно, почему люди, которым создаются все условия в профессиональном футболе, не добарабывают. Еще живут в старом мышлении, когда можно было проскочить на авось», — возмутился глава департамента.
Он отметил, что низкий уровень сибирских и красноярских судей в департаменте фиксируют уже не первый год.
Добавим, что подготовкой и кураторством сибирских футбольных арбитров занимается Союз Федераций Футбола «Сибирь», которую возглавляет
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