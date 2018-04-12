Глава департамента судейства РФС раскритиковал уровень красноярских судей

Глава департамента судейства и инспектирования РФС раскритиковал уровень красноярских футбольных судей. По словам Андрея Будогосского, местные арбитры оказались плохо подготовленными. При этом до сдачи нормативов в Красноярске прошел традиционный тренинг.

«В Красноярске прошли кратковременные учебно-тренировочные сборы для тех рекомендованных судей, которые их не проходили в других наших точках. Здесь в основном остались арбитры, которые являются ассистентами судей второго дивизиона, судьями молодежного первенства. Они должны были пройти соответствующую подготовку перед началом вот этого заключительного этапа первенства России, как в молодежном первенстве, так и в первенстве России среди команд клуба ПФЛ», — рассказал Будогосский Sibnovosti.ru.

Как оказалось, в следующем году красноярских арбитров, которые будут обслуживать матчи профессиональных команд, будет минимум.

«Ряд судей оказались плохо подготовленными к выполнению наших тестов. Некоторые судьи оказались неготовы выполнить теоретические задания. Поэтому работать они на этом этапе не будут. Дальнейшая их судьба будет определяться перед началом следующего первенства России. Картина, к сожалению, нерадостная. Непонятно, почему люди, которым создаются все условия в профессиональном футболе, не добарабывают. Еще живут в старом мышлении, когда можно было проскочить на авось», — возмутился глава департамента.

Он отметил, что низкий уровень сибирских и красноярских судей в департаменте фиксируют уже не первый год.