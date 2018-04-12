В Челябинске в ближайшие двое суток возможен смог
Режим «черного» неба вводится с 13 часов 12 апреля до 19 часов 13-го.
Режим «черного» неба вводится с 13 часов 12 апреля до 19 часов 13-го.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), при которых на уровне дыхания человека накапливаются промышленные выбросы и автомобильные выхлопы, объявлено в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В связи с неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловиями в городе объявлено предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности», — сообщили в Челябинском ЦГМС.
Режим «черного» неба вводится с 13 часов 12 апреля до 19 часов 13-го.
Добавим, что сегодня в южноуральской столице прогнозируется северный —
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