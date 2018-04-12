В Челябинске в ближайшие двое суток возможен смог

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), при которых на уровне дыхания человека накапливаются промышленные выбросы и автомобильные выхлопы, объявлено в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловиями в городе объявлено предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности», — сообщили в Челябинском ЦГМС.

Режим «черного» неба вводится с 13 часов 12 апреля до 19 часов 13-го.

Добавим, что сегодня в южноуральской столице прогнозируется северный — северо-восточный ветер, который считается самым неблагоприятным для города из-за предприятий и свалки.