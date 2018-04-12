На Южный Урал привезли зараженные хризантемы из Нидерландов
Букеты цветов пришлось сжечь.
Букеты цветов пришлось сжечь.
Хризантемы нидерландского происхождения, поступившие на территорию Челябинской области, признаны опасными: в них выявлен живой карантинный вредитель — западный цветочный трипс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
По данным надзорного ведомства, в областной центр привезли 720 штук горшечных растений. В 11 из них специалисты обнаружили опасного вредителя. «Должностным лицом отдела надзора за обеспечением карантина растений зараженные цветы были изъяты и направлены на уничтожение», — говорится в сообщении.
Букеты сожгли в присутствии представителя цветочной сети.
Отметим, с начала года Россельхознадзор зафиксировал уже третий случай опасного вредителя в поступившей продукции: 13 февраля были уничтожены 24 горшечных растения из 156 хризантем многоцветковых, поступивших из Москвы, а 5 февраля сгорели шесть нематантусов «Золотая рыбка» из 2712 растений, привезенных в Челябинск из
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