Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия не шутит: США предупредили из РФ по военным каналам - СМИ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Беременная Светлана Лобода снялась для модного глянца
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
В Британии выходит комикс об истории любви принца Гарри и Маркл
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Эмили Ратаковски снялась в прозрачном плаще на голое тело
Ксения Собчак путешествует по Аризоне
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
09:30 (мск), источник: dostup1.ru

На Южный Урал привезли зараженные хризантемы из Нидерландов

Букеты цветов пришлось сжечь.

Хризантемы нидерландского происхождения, поступившие на территорию Челябинской области, признаны опасными: в них выявлен живой карантинный вредитель — западный цветочный трипс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

По данным надзорного ведомства, в областной центр привезли 720 штук горшечных растений. В 11 из них специалисты обнаружили опасного вредителя. «Должностным лицом отдела надзора за обеспечением карантина растений зараженные цветы были изъяты и направлены на уничтожение», — говорится в сообщении.

Букеты сожгли в присутствии представителя цветочной сети.

Отметим, с начала года Россельхознадзор зафиксировал уже третий случай опасного вредителя в поступившей продукции: 13 февраля были уничтожены 24 горшечных растения из 156 хризантем многоцветковых, поступивших из Москвы, а 5 февраля сгорели шесть нематантусов «Золотая рыбка» из 2712 растений, привезенных в Челябинск из Санкт-Петербурга.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Зам Бастрыкина слушает жалобы челябинцев днем и ночью
Движение на трассе М-5 затруднено из-за снегопада
Военная операция США против Сирии отложена, но не отменена
Найдена главная причина алкоголизма
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
СМИ: Медведева снова назначат премьер-министром
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Бизнесмена обвинили в хищении 37 млрд рублей из 9 банков
Юлия Скрипаль отказалась от помощи сестры и посольства
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь