На Южный Урал привезли зараженные хризантемы из Нидерландов

Хризантемы нидерландского происхождения, поступившие на территорию Челябинской области, признаны опасными: в них выявлен живой карантинный вредитель — западный цветочный трипс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

По данным надзорного ведомства, в областной центр привезли 720 штук горшечных растений. В 11 из них специалисты обнаружили опасного вредителя. «Должностным лицом отдела надзора за обеспечением карантина растений зараженные цветы были изъяты и направлены на уничтожение», — говорится в сообщении.

Букеты сожгли в присутствии представителя цветочной сети.