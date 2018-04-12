Ребенка, которого казахстанка пыталась продать в Москве, вернули отцу

Источник: Sputniknews.kz

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В прошлом году 33-летняя гражданка Казахстана, находясь в Алматы, разместила в социальных сетях объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного ребенка за 20 тысяч долларов. В начале апреля этого года женщина приехала в Москву, чтобы передать младенца покупателям, при этом в их роли выступили полицейские.

При них женщина написала отказ от ребенка и отдала его, но была задержана при передаче денег. Ребенок был помещен в дом ребенка, а в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

В ходе расследования дела был установлен отец ребенка, признанный потерпевшим по уголовному делу. В ходе допроса он пояснил, что супруги длительное время не проживают совместно и между ними имеется спор по порядку общения с ребенком.