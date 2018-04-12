Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Война между США и РФ может совсем скоро начаться
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
5 ленивых завтраков для школьников
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Эмили Ратаковски снялась в прозрачном плаще на голое тело
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
"Неприятная сенсация": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
09:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ребенка, которого казахстанка пыталась продать в Москве, вернули отцу

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. Ребенка, которого мать пыталась продать за 20 тысяч долларов в Москве, передали отцу, сообщает следственный комитет России.

Источник: Sputniknews.kz
Читайте также
Врачи закрепили растрескавшийся гипс мальчика скотчем: Медику из Темиртау объявлен выговор

В прошлом году 33-летняя гражданка Казахстана, находясь в Алматы, разместила в социальных сетях объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного ребенка за 20 тысяч долларов. В начале апреля этого года женщина приехала в Москву, чтобы передать младенца покупателям, при этом в их роли выступили полицейские.

При них женщина написала отказ от ребенка и отдала его, но была задержана при передаче денег. Ребенок был помещен в дом ребенка, а в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

В ходе расследования дела был установлен отец ребенка, признанный потерпевшим по уголовному делу. В ходе допроса он пояснил, что супруги длительное время не проживают совместно и между ними имеется спор по порядку общения с ребенком.

В результате анализа, следствие установило, что юридических препятствий для передачи ребенка законному представителю и выезда в Республику Казахстан на постоянное место жительства не имеется.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В поисках воды на Луну: как создается уникальный космический беспилотник
Наука будет молчать? Чем закончилось противостояние ученых в Казахстане
Военная операция США против Сирии отложена, но не отменена
Найдена главная причина алкоголизма
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
СМИ: Медведева снова назначат премьер-министром
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Бизнесмена обвинили в хищении 37 млрд рублей из 9 банков
Юлия Скрипаль отказалась от помощи сестры и посольства
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь