Ребенка, которого казахстанка пыталась продать в Москве, вернули отцу
АСТАНА, 12 апр — Sputnik. Ребенка, которого мать пыталась продать за 20 тысяч долларов в Москве, передали отцу, сообщает следственный комитет России.
АСТАНА, 12 апр — Sputnik. Ребенка, которого мать пыталась продать за 20 тысяч долларов в Москве, передали отцу, сообщает следственный комитет России.
В прошлом году 33-летняя гражданка Казахстана, находясь в Алматы, разместила в социальных сетях объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного ребенка за 20 тысяч долларов. В начале апреля этого года женщина приехала в Москву, чтобы передать младенца покупателям, при этом в их роли выступили полицейские.
При них женщина написала отказ от ребенка и отдала его, но была задержана при передаче денег. Ребенок был помещен в дом ребенка, а в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
В ходе расследования дела был установлен отец ребенка, признанный потерпевшим по уголовному делу. В ходе допроса он пояснил, что супруги длительное время не проживают совместно и между ними имеется спор по порядку общения с ребенком.
В результате анализа, следствие установило, что юридических препятствий для передачи ребенка законному представителю и выезда в Республику Казахстан на постоянное место жительства не имеется.
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