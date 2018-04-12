Врачи закрепили растрескавшийся гипс мальчика скотчем: Медику из Темиртау объявлен выговор
В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что нарушения в тактике ведения пациента нет, тем не менее
В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что нарушения в тактике ведения пациента нет, тем не менее
«Факт обращения пациента с ушибом правого плечевого сустава подтверждается, нарушений в тактике ведения пациента нет. За неиспользование изделий медицинского назначения (ИМН), зарегистрированных в государственном реестре Республики Казахстан,
Напомним, 9 апреля в паблике «shock_krg» в Instagram был опубликован видеоролик, в котором школьнику наложен гипс, обмотанный сверху скотчем.
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