Врачи закрепили растрескавшийся гипс мальчика скотчем: Медику из Темиртау объявлен выговор

«Факт обращения пациента с ушибом правого плечевого сустава подтверждается, нарушений в тактике ведения пациента нет. За неиспользование изделий медицинского назначения (ИМН), зарегистрированных в государственном реестре Республики Казахстан, врачу-травматологу вынесен выговор», ― сообщили в управлении в ответ на официальный запрос агентства.