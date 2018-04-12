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09:12 (мск), источник: Newtimes.kz

Врачи закрепили растрескавшийся гипс мальчика скотчем: Медику из Темиртау объявлен выговор

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что нарушения в тактике ведения пациента нет, тем не менее врачу-травматологу объявлен выговор, передает ИА «NewTimes.kz».

«Факт обращения пациента с ушибом правого плечевого сустава подтверждается, нарушений в тактике ведения пациента нет. За неиспользование изделий медицинского назначения (ИМН), зарегистрированных в государственном реестре Республики Казахстан, врачу-травматологу вынесен выговор», ― сообщили в управлении в ответ на официальный запрос агентства.

Напомним, 9 апреля в паблике «shock_krg» в Instagram был опубликован видеоролик, в котором школьнику наложен гипс, обмотанный сверху скотчем.

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