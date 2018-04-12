Монумент за 336 млн тенге превратили в туалет в Кызылорде

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Акимом области на тот момент был Болатбек Куандыков. Бывший глава региона уверял, что стела станет символом добра и счастья. Однако спустя годы монумент потерял свою популярность и остался без присмотра.

Длинна стелы, символизирующей образ танцующей женщины, почти 40 метров. Монумент был не только брендом города, но и красовался на эмблеме Кызылорды. К сожалению, сейчас посмотреть на «Сыр Ана» жители приходят очень редко. Даже пришедшие посетители не могут туда зайти, так как дверь давно уже закрыта.

«Монумент находится далеко от центра города. Сам я там никогда не был. По словам друзей, там ничего интересного нет. В ближайшее время планирую посетить», — говорит житель города Дарын Тажимурат.

«Сама я живу рядом с “Сыр Ана”. Летом вечером прогуливаюсь с друзьями. Но монумент постоянно закрыт. И жителей там никогда много не бывает. В начале приезжали свадебные кортежи. Сейчас их не увидишь», — утверждает еще одна жительница города Бакыт Адаева.

Однако по словам чиновников, стела никогда без внимания не оставалась.

«В марте текущего года мы отремонтировали брусчатку вокруг стелы. К сожалению, жители города превратили монумент в туалет. Были факты, когда разбивали стекла объекта. Мы все это приводили в порядок. После этого нам пришлось его закрыть. Мы проверим техническую безопасность лестниц внутри и откроем», — говорит заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Кызылорды Биржан Далабаев.