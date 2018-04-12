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15:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Переменная облачность в Свердловской области продлится до конца недели

По данным специалистов уральского гидрометцентра, в Свердловской области с 12 по 15 ожидается переменная облачность с прояснениями, местами мокрый снег, дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 763 мм рт. ст. 3 м/с

До конца недели температура в регионе будет варьироваться от 2 до 7 градусов днем, и от минус 9 до минус 1 градусов ночью. Неблагоприятные атмосферные условия и появления несвойственного воздуху запаха метеостанции не фиксируют.

В Екатеринбурге с пятницы до воскресенья днем похолодает до 6 градусов, ночью — до минус 3 градусов. Осадков в городе синоптики не обещают.

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