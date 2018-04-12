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09:21 (мск), источник: Kazinform

Новые научные термины ввели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Новые научные термины и понятия на казахском языке ввели для перевода 18 популярных учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Напомним, сегодня в Астане проходит презентация первых 18 книг, переведенных на казахский язык в рамках проекта.

«В рамках научного перевода определены правила и подходы касательно терминологии, словообразования, стиля и других аспектов, определяющих качество перевода. На основании глоссариев первых 18 учебников созданы свыше 3 тыс. научных терминов и понятий. Треть из них вводится в действие впервые», — говорится в сообщении пресс-службы Библиотеки Первого Президента РК — Елбасы.

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Отметим, для реализации этого проекта, был создан неправительственный общественный фонд «Национальное бюро переводов», действующий на некоммерческой основе. В переводческой работе принимают участие преподаватели вузов, научно-исследовательские центры, переводчики, редакторы и издатели. Всего более 200 специалистов. Для перевода вузами и научными центрами было предложено свыше 800 наименований книг.

Переводческая работа проходила в три этапа. На первом этапе привлекались в основном преподаватели вузов, специализирующиеся на соответствующих направлениях науки. На следующем этапе приступают к редакции независимые ученые. На завершающем этапе литературный редактор совершенствует текст для сохранения языковых норм и стиля.

Список первых переведенных учебников, полная информация об учебниках и проекте размещена на сайте www.100kitap.kz.

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