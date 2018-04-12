Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Мама погодок написала честный пост о материнстве
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Что бы сказали Фрейд, Есенин и Петр I о падении курса рубля
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Угрожавший России ракетами Трамп сделал новое заявление в Twitter
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Тарасов и Костенко впервые вместе вышли в свет после свадьбы
Что бы сказали Фрейд, Есенин и Петр I о падении курса рубля
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Танцы для Ким Чен Ира
16:26 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи на пляжах установят урны для раздельного сбора мусора

В мэрии Сочи заявили, что на пляжах необходимо установить урны для раздельного сбора мусора.

Источник: ЮГА.ру
Читайте также
В почтовые адреса, помимо домов и улиц, хотят добавить планету

Нововведение коснется как муниципальных, так и ведомственных пляжей. Всего их в городе — 194, четыре из них — это новые благоустроенные территории для отдыха у моря. Все арендаторы и собственники до 15 мая должны благоустроить территории.

По нормам на каждые 50 метров пляжной полосы должен работать один спасатель. Мэр курорта Анатолий Пахомов предложил продумать вопрос с униформой для них, чтобы в случае ЧП отдыхающие сразу могли понять, к кому можно обратиться.

Пляжный сезон на курорте начнется 1 июня, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как выглядит головной офис компании «Магнит»
Что влияет на климат Краснодара
ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля»
Франция и Германия сообщили о доказательствах химатаки в Сирии
Госдумa отменила НДФЛ на выплаты семьям с детьми
За что оппоненты раскритиковали стратегию развития Кудрина
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Сможете ли вы правильно определить созвездия? Тест
В МИД обвинили Запад в нагнетании ощущения грядущей войны
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь