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10:43 (мск), источник: БЕЛТА

Движение парома через Припять в Житковичском районе открыто в тестовом режиме

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Движение парома через Припять в Житковичском районе открыто в тестовом режиме, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по производству РУП «Гомельавтодор» Денис Ясько.

Источник: БЕЛТА
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«Накануне паром успешно прошел испытания, завершены необходимые согласования. В тестовом режиме паром начал работу сегодня утром», — отметил Денис Ясько.

Паромная переправа будет работать параллельно с действующим понтонным мостом.

После прохождения тестового режима будет составлен график движения парома. «Необходимо учесть многие факторы, в том числе то, сколько времени потребуется для загрузки и разгрузки транспорта», — подчеркнул собеседник.

За один рейс паром длиной 70 м и грузоподъемностью 1 тыс. т способен переправить 39 пассажиров, а также 4−5 грузовых автомобилей или 20−25 легковых.

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