Движение парома через Припять в Житковичском районе открыто в тестовом режиме
12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Движение парома через Припять в Житковичском районе открыто в тестовом режиме, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по производству РУП «Гомельавтодор» Денис Ясько.
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