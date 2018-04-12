В центре Кишинёва появился ковёр из фиалок: фото

С инициативой выступила исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.



«Это моя идея. Я видела такие фестивали в Европе, и подумала, что было бы красиво, чтобы такая традиция была и у нас в Кишинёве. Чтобы мы создавали такие исконно молдавские ковры», — сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Цветочный ковёр обошёлся властям в миллион 800 тысяч леев.