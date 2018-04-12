В центре Кишинёва появился ковёр из фиалок: фото
В сквере Кафедрального собора появился национальный ковёр из цветов.
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В сквере Кафедрального собора появился национальный ковёр из цветов.
На его создание ушло свыше 200 тысяч фиалок.
Ковёр пробудет там до следующего вторника. Затем растения используют для обустройства клумб в столичных парках и скверах.
С инициативой выступила исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.
«Это моя идея. Я видела такие фестивали в Европе, и подумала, что было бы красиво, чтобы такая традиция была и у нас в Кишинёве. Чтобы мы создавали такие исконно молдавские ковры», — сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.
Цветочный ковёр обошёлся властям в миллион 800 тысяч леев.
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