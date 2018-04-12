Андрей Тарасенко остался недоволен неприятным запахом свинокомплекса
Глава Приморья поручил разобраться с данным вопросом.
Глава Приморья поручил разобраться с данным вопросом.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ходе рабочей поездки в Спасский район посетил животноводческое хозяйство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Андрей Тарасенко осмотрел свинокомплекс и обратил внимание на то, что вместе с развитием хозяйства растет и недовольство местного населения люди жалуются на неприятный запах со свинокомплекса, который ветром доносит до ближайших населенных пунктов. В чем убедился и сам лично глава края.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что данная ситуация недопустима на современном предприятии, поручив своему заместителю по вопросам сельского хозяйства Валентину Дубинину заняться вопросом установки современной системы очистки и обеззараживания.
Андрей Тарасенко во время встречи с жителями акцентировал внимание на том, что до момента решения экологического вопроса, строительство нового свинокомплекса вестись не будет.
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