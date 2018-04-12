Андрей Тарасенко остался недоволен неприятным запахом свинокомплекса

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Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ходе рабочей поездки в Спасский район посетил животноводческое хозяйство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Андрей Тарасенко осмотрел свинокомплекс и обратил внимание на то, что вместе с развитием хозяйства растет и недовольство местного населения люди жалуются на неприятный запах со свинокомплекса, который ветром доносит до ближайших населенных пунктов. В чем убедился и сам лично глава края.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что данная ситуация недопустима на современном предприятии, поручив своему заместителю по вопросам сельского хозяйства Валентину Дубинину заняться вопросом установки современной системы очистки и обеззараживания.